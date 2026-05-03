Olimpia Milano domina il terzo quarto e batte Trieste 86-78

Nella partita di basket tra Olimpia Milano e Trieste, i padroni di casa hanno conquistato la vittoria con il punteggio di 86-78. Dopo un primo tempo equilibrato, Milano ha preso il comando nel terzo quarto, grazie a un parziale di 21-8 che ha scavato un divario difficile da colmare per gli ospiti. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti, chiudendo la partita con una vittoria in trasferta.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Milano a trasformare l'equilibrio in un vantaggio incolmabile?. Perché il parziale di 21-8 nel terzo quarto ha distrutto Trieste?. Quali errori tattici ha individuato Taccetti per spiegare il crollo difensivo?. Chi sono le tre squadre che potrebbero ostacolare la corsa milanese?.? In Breve Ramsey segna 20 punti e Ross 14 per la Pallacanestro Trieste.. Shields realizza 20 punti e Bolmaro 15 per l'Olimpia Milano.. Il parziale del terzo quarto vede Milano dominare con 21-8.. Michael Arcieri celebra Kyle Hines nella Hall of Fame dell'Olimpia.. L’Olimpia Milano ha superato la Pallacanestro Trieste con un punteggio di 86-78 al Forum di Assago nella serata di domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpia Milano domina il terzo quarto e batte Trieste 86-78 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Barcellona 78-51, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: terzo quarto fenomenale di Brooks e compagni Leggi anche: L’Olimpia Milano batte Trieste ma perde Diop. Ora c'è Brescia in semifinale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Olimpia domina a rimbalzo, controlla la rimonta, vince 90-85; BM DA LBA/ Olimpia Milano domina al Taliercio, Reyer recupera ma chiude solo sul 85-90 - di Ilaria Tubia; Olimpia rollercoaster, Milano supera la Reyer Venezia con il brivido; Bolmaro non perdona, Ricci fa solo triple: gli highlights di Venezia-Olimpia Milano. Olimpia in scioltezza su Trieste: il secondo posto è ancora possibile86-78 il punteggio finale che dà ancora una chance ai biancorossi di scavalcare Brescia in classifica. Miglior realizzatore Shields con 20 punti ... ilgiorno.it Olimpia Milano vs Trieste: diretta (80-69 con 2:30, 3Q)4Q - Candussi avvia l'ultimo periodo, risponde Bolmaro con un bel canestro in allontanamento. Lunetta per Toscano-Anderson sul 69-51 con 8:07, 1/2 per l'ex Warriors. Timeout dopo ... pianetabasket.com OLIMPIA: COSÌ POETA Il coach di Milano commenta la vittoria su Trieste e parla anche dei singoli: da Ousmane Diop a Stefano Tonut - facebook.com facebook Olimpia Milano, terzo posto confezionato. Trieste battuta nella domenica di Hines x.com