Meteo del weekend 14-15 marzo | nubi basse e possibili rovesci a Torino e in Piemonte le previsioni

Per il fine settimana del 14-15 marzo, il meteo prevede nubi basse e la possibilità di rovesci a Torino e in Piemonte. Due perturbazioni, iniziate giovedì 12 marzo, continueranno a interessare la regione fino a domenica, portando condizioni instabili e temporali isolati. Le previsioni indicano un dominio di cielo coperto e piogge sparse lungo tutto il weekend.

Un'instabilità che, tra la notte di giovedì e venerdì 13 marzo, porterà pioggia nella notte soprattutto nelle zone orientali del Piemonte, con rapide schiarite nel corso della giornata di venerdì verso ovest. Già nel primo pomeriggio di venerdì, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, tornerà infatti il sole e il bel tempo con temperature massime che, nel capoluogo torinese, raggiungeranno confortevoli 18 gradi. Un anticipo abbozzato di primavera macchiato tuttavia, soprattutto nelle prime ore del mattino, da nube bassi e foschia anche molto densa, destinata però a dissolversi nel corso della giornata. Una seconda perturbazione interesserà invece il Piemonte nella serata di venerdì, in arrivo dalla Francia, con nubi e rovesci in estensione da ovest e qualche nevicata leggera ancora sulle Alpi, tra i 1.

