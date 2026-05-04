A Sassari lunedì 4 maggio il cielo si presenta nuvoloso con possibilità di piogge nel pomeriggio. Le condizioni meteorologiche sono influenzate dal cambio di vento che potrebbe abbassare le temperature durante le ore più calde. Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero cessare in serata, ma non ci sono ancora orari precisi. La giornata si presenta quindi caratterizzata da un cielo coperto e possibili rovesci nel pomeriggio.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il cambio di vento la temperatura pomeridiana a Sassari?. Quando smetteranno esattamente le piogge previste per questo lunedì?. Quali eventi culturali e tecnologici animeranno la città nonostante il meteo?. Perché la sconfitta della Dinamo cambierà il futuro del basket locale?.? In Breve Temperature tra 14 e 23 gradi con deboli piogge da 2 millimetri.. Debutto format XSpace per la rivoluzione Tech House a Sassari.. Aumento visitatori per i Monumenti Aperti 2026 nei siti storici.. Retrocessione Dinamo Sassari in A2 dopo sconfitta contro Virtus Bologna.. Il meteo a Sassari mostrerà un progressivo deterioramento durante la giornata di lunedì 4 maggio 2026, con nubi in aumento e possibili piogge nel pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, lunedì 4 maggio: nubi e possibili piogge nel pomeriggio

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