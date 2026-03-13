maratonina di udine 2026 aperte le iscrizioni

Sono state aperte le iscrizioni per la 26ª edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine, una delle competizioni più apprezzate nel panorama nazionale. La corsa si svolgerà nel prossimo anno e il tracciato si distingue per la sua velocità. La macchina organizzativa sta già lavorando alla preparazione dell’evento, che attirerà numerosi partecipanti da tutta Italia.

La macchina organizzativa della 26^ edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine è già in movimento: si sono aperte, nei giorni scorsi, le iscrizioni alla celebre mezza, una delle competizioni più apprezzate, per il suo velocissimo itinerario, nel panorama nazionale. La sfida è in calendario per domenica 20 settembre e sarà disputata su un percorso diverso da quello del 2025, sperimentato nel 2013 e risultato molto gradito ai partecipanti. E si annuncia un’ulteriore, significativa novità: in occasione della Maratonina 2026 la FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere promuoverà il primo Campionato di mezza maratona degli operatori sanitari, «iniziativa – dichiara il presidente dell’Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon – che si pone come obiettivo la prevenzione e la promozione della salute». 🔗 Leggi su Udine20.it

