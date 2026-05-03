I funerali di Alex Zanardi martedì a Padova

Martedì 5 maggio alle 11 si terranno i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La cerimonia è stata programmata dopo la sua morte avvenuta il 1° maggio. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti. L'evento si svolgerà nella chiesa situata nel centro della città, dove amici, familiari e persone vicine si riuniranno per rendere omaggio all’ex pilota e atleta.

I funerali di Alex Zanardi, morto il 1° maggio, saranno celebrati martedì 5 alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Lo ha fatto sapere la famiglia in una nota. "La moglie Daniela e il figlio Niccolò - si legge - desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste.🔗 Leggi su Trentotoday.it FUNERALI ALEX ZANARDI: L'ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA SULLA DATA E IL LUOGO Notizie correlate Addio ad Alex Zanardi, martedì i funerali a PadovaMartedì 5 maggio alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, saranno celebrati i funerali di Alex Zanardi. Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi. L’idea da FdI: «Intitoliamogli l’autodromo di Monza»Si svolgeranno martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione di sport e di vita spentosi a 59 anni la sera di venerdì 1° maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I funerali di Alex Zanardi martedì a Padova; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; Noventa piange Alex Zanardi: fiori davanti alla sua casa e bandiere a mezz’asta; I funerali di Alex Zanardi il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina. Alex Zanardi, gli ultimi giorni di vita e la data dei funeraliAlex Zanardi, gli ultimi giorni di vita del campione paralimpico ed il ricovero in ospedale. Il malore improvviso e la data dei funerali. notizie.it Funerali Alex Zanardi: quando e dove seguire in TV l’ultimo saluto al campioneI funerali di Alex Zanardi: quando e dove seguire in TV l'ultimo saluto al campione simbolo di forza e rinascita. donnaglamour.it L’Italia piange #AlexZanardi: prosegue il cordoglio per la morte del grande campione. Martedì i funerali a Padova. #Tg1 Anna Milan - facebook.com facebook La mamma di Alex Zanardi: “A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più. Ora non so come farò" x.com