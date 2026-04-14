Il passaggio di proprietà all’interno di un grande gruppo della logistica marittima è stato ufficializzato, con i figli del precedente proprietario che ora detengono il controllo dell’azienda. La transizione coinvolge i due figli, Diego e Alexa Aponte, che assumono il comando di una società dal valore di circa 44 miliardi di euro. La notizia segna una svolta importante nella gestione della compagnia, che continuerà a operare nel settore dei trasporti marittimi.

Il passaggio generazionale all’interno del colosso della logistica marittima MSC è diventato ufficiale, con la proprietà dell’azienda che passa nelle mani di Diego e Alexa Aponte. Il fondatore Gianluigi Aponte, che ha costruito l’impero partendo da un singolo scafo nel 1970, mantiene la guida strategica come executive chairman, lasciando la gestione operativa ai figli dopo un percorso di affiancamento durato anni. L’evoluzione di un impero nato dal mare. La storia di questa multinazionale dei trasporti ha radici profonde, nate dalla visione di un comandante che negli anni Sessanta incontrò sua moglie Rafaela durante un viaggio nell’isola di Capri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Impero MSC: i figli prendono il comando del colosso da 44 miliardi

MSC, il nuovo comando è dei figli: scatta il cambio di comandoLa proprietà del colosso marittimo MSC è passata ufficialmente nelle mani della nuova generazione della famiglia Aponte.

Il mondo della logistica all’ex Montedison di Olgiate Olona: arriva Mvn Industrial Solutions e fa parte del colosso Gruppo MscOlgiate Olona (Varese), 17 marzo 2026 – Un nuovo attore di peso entra nel panorama logistico del Nord Italia: Mvn Industrial Solutions, società del...

Argomenti più discussi: Gianluigi Aponte passa il timone (la proprietà) di Msc ai figli Diego e Alexa; Aponte, l'impero Msc: le mille navi cargo, le crociere, Italo. I ricavi record e la famiglia; Msc, storico passaggio di proprietà del colosso napoletano; MSC: il fondatore Gianluigi Aponte lascia la gestione ai figli Diego e Alexa.

Il nostro impero romano #LuxVide #Fremantle #BTS #SerieTv #DaVedere x.com

L’impero Aponte è oggi una delle realtà private più potenti della logistica e dei trasporti al mondo - facebook.com facebook