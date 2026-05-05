oggi alle 15 i funerali di lucia bianchi

Oggi alle 15 si terranno i funerali di Maria Lucia Bianchi Faldini nella chiesina dell’Annunciazione della Fattoria La Principina. Dopo la cerimonia, la salma sarà trasportata nella cappella di famiglia a Sterpeto, dove è sepolto anche il marito, deceduto nel 2016. La famiglia e gli amici si riuniranno per salutare la donna in un momento di commozione condivisa.

Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesina dell’Annunciazione della Fattoria La Principina i funerali di Maria Lucia Bianchi Faldini, poi la salma sarà tumulata nella cappella di famiglia a Sterpeto, dove riposa anche il marito Mario Bianchi, scomparso nel 2016. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche da Confcommercio. "Protagonista di una lunga e significativa storia imprenditoriale – dicono il presidente Giulio Gennari e la direttrice Gabriella Orlando –, Lucia Faldini Bianchi ha contribuito in modo determinante, insieme al marito Mario Bianchi, alla crescita di realtà divenute punti di riferimento come l’hotel L’Approdo di Castiglione e la Fattoria La Principina, contribuendo a proiettare la Maremma su un piano nazionale e internazionale nel settore turistico e congressuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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