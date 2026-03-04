Oggi alle 15 si terranno i funerali di Domenico nel duomo di Nola, con la partecipazione della premier Meloni. Il feretro del bambino di due anni, deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, è arrivato poco dopo le 11 nel duomo. La cerimonia coinvolge familiari, amici e rappresentanti istituzionali.

È arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. L’arrivo del feretro è stato accolto con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all’esterno della cattedrale, in attesa dell’apertura della camera ardente e, alle 15, dei funerali. Ad accogliere il feretro e i genitori del bimbo all’ingresso della chiesa il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e Michele Buonfiglio, il sindaco di Taurano, paese del Vallo di Lauro in provincia di Avellino del quale sono originari mamma e papà di Domenico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Oggi alle 15 i funerali di Domenico nel duomo di Nola. Parteciperà la premier Meloni

Nola, si terranno domani alle 15 presso il Duomo i funerali del piccolo Domenico CaliendoSarà domani, 4 marzo, il giorno dell'ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 4 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato...

Funerali Domenico Caliendo, oggi è il giorno del doloreOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. Ci sarà ... ilmattino.it

I funerali del piccolo Domenico oggi a Nola, orario di inizio: le esequie non saranno in diretta tv, attesa Giorgia MeloniI funerali del bambino Domenico in diretta dal Duomo di Nola a Napoli: per l'ultimo saluto al piccolo la mamma, il papà e tutta la famiglia intera ... fanpage.it

