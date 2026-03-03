i funerali di domenico domani a nola alle 15

Domani alle 15 si terranno nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore. La cerimonia sarà aperta a chi desidera rendere omaggio alla memoria del piccolo. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bimbo morto all ‘ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Lo ha reso noto l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico parlando con i giornalisti all’esterno dell’aula dove si è tenuta l’udienza davanti al gip. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nola in lutto per Domenico Caliendo, i funerali saranno in cattedraleNon è stata ancora fissata la data dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e quattro mesi morto ieri mattina all'ospedale...

Slittano i funerali del piccolo Domenico, l’avvocato: Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il peritoL’avvocato Petruzzi: I funerali non avverranno in tempi rapidi. Domani l’accertamento tecnico sui telefonini degli operatori sanitari indagati. Purtroppo i funerali non avverranno in tempi rapidi. fanpage.it

Funerali Domenico Caliendo, attesa la premier Giorgia Meloni; la data ufficializzata martedì 3 marzoLa salma sarà liberata velocemente, promettono le autorità, ma non c'è ancora la conferma per la data delle esequie; la premier presente compatibilmente con gli impegni istituzionali ... napolitoday.it

IL CHIRURGO DEL PICCOLO DOMENICO: “SONO UNA VITTIMA, HO FATTO TUTTO BENE” - facebook.com facebook

La morte del piccolo #Domenico, oggi incidente probatorio e autopsia per ricostruire con esattezza le fasi del fallito trapianto di cuore. I genitori continuano a chiedere verità e giustizia. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3marzo x.com