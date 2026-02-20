San Carlo Acutis | l’app che svela i miracoli eucaristici e la sua

San Carlo Acutis è diventato protagonista di una nuova app che permette di scoprire i miracoli eucaristici e la sua storia. La causa è il desiderio di avvicinare i giovani alla fede attraverso strumenti moderni. L’app mostra dettagliatamente i miracoli riconosciuti dalla Chiesa e offre contenuti multimediali sulla vita di Acutis. È possibile consultare immagini, video e testimonianze che illustrano il suo percorso spirituale. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani in modo innovativo e diretto. L’app è disponibile su tutte le piattaforme di download digitali.

San Carlo Acutis: una nuova app per diffondere il messaggio di fede e i miracoli eucaristici. Una nuova applicazione mobile è stata lanciata per celebrare la vita e l’eredità spirituale di San Carlo Acutis, il giovane italiano scomparso nel 2006. Sviluppata dal Santuario e Centro per l’Incontro Eucaristico in collaborazione con la madre del Santo, l’app offre un viaggio interattivo nella sua vita, un accesso a studi sui miracoli eucaristici e la possibilità di partecipare all’Adorazione Eucaristica online. La presentazione dell’app, avvenuta il 14 febbraio a Malvern, in Pennsylvania, segna un passo importante nella divulgazione del suo messaggio e nella promozione della sua figura come modello per le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Innovazione, nuova App del Vaticano: è dedicata a San Carlo AcutisIl Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha lanciato una nuova app ufficiale dedicata a San Carlo Acutis, giovane beato noto per il suo talento nel campo dell'informatica. Strada da dedicare a San Carlo Acutis. “Una bocciatura che tocca il baratro”A Calcinaia prosegue la polemica sulla mancata approvazione della mozione per dedicare una strada a San Carlo Acutis. CARLO ACUTIS: I MIRACOLI EUCARISTICI SUL WEB #acutis Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carlo Acutis, una nuova app mobile dedicata ai miracoli eucaristici e al giovane santo; Carlo Acutis, lanciata un’app ispirata alla sua vita e ai miracoli; San Carlo Acutis: spiritualità, arte e testimonianze; San Carlo Acutis: Una semplicità straordinaria. Carlo Acutis, lanciata un’app ispirata alla vita e ai miracoli del giovane SantoLa piattaforma è stata lanciata lo scorso 14 febbraio Santuario e Centro per l'Incontro Eucaristico in collaborazione con la madre di Acutis. Portiamo avanti la sua missione, utilizzando la tecnologi ... tg24.sky.it Al San Gerardo una donazione speciale: presenti gli accademici del Vaticano, Jankovic e i testimoni di san Carlo AcutisUna cerimonia speciale alla quale erano presenti accademici giunti dal Vaticano, il dottor sorriso Momcilo Jankovic e i testimoni dell'infanzia e degli ultimi giorni vissuti in ospedale del giovane ... monzatoday.it #19febbraio26 Apertura nuovi studi medici a San Carlo, un nuovo spazio a servizio della cittadinanza. Sabato 21 febbraio 2026, ore 11 accanto alla farmacia San Carlo Tutti i cittadini sono invitati a partecipare! facebook