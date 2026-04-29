Marche crisi medici di base | allarme per 160 zone senza cure

Nelle Marche, più di 160 zone sono senza medici di medicina generale, creando disagi per i residenti. La carenza di professionisti in alcune aree ha portato a un aumento delle difficoltà nell'accesso alle cure di base. In risposta, il partito di centrodestra propone di introdurre la medicina di gruppo come soluzione alla riduzione dei medici disponibili e alla complessità amministrativa del servizio pubblico.

? Cosa sapere Oltre 160 zone nelle Marche registrano carenza di medici di medicina generale.. Forza Italia propone medicina di gruppo per contrastare la burocratizzazione del servizio pubblico.. In Marche, oltre 160 zone presentano oggi una carenza di medici di famiglia, spingendo Forza Italia a lanciare un monito contro la trasformazione dei professionisti in dipendenti pubblici per salvaguardare l’assistenza locale. La questione tocca da vicino la vita di ogni cittadino che si affida al proprio medico di fiducia, specialmente nei borghi dove il rapporto umano è ancora il pilastro della cura. Il dibattito sulla riforma della medicina territoriale sta scaldando le aule regionali, proprio mentre la necessità di avere un presidio sanitario vicino a casa diventa una priorità vive lontano dai grandi centri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, crisi medici di base: allarme per 160 zone senza cure The Most Terrifying Thing I've Ever Seen: Ten Scary Extraterrestrial Encounters Notizie correlate Sos medici di base: nelle Marche ne mancano 161ANCONA Da qui al 2028, nelle Marche, ben 202 medici di medicina generale raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni. Leggi anche: Oristano, emergenza sanitaria: crisi dei medici di base e speranze di nuovo personale per fronteggiare la crisi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anaao Marche, Fabiana Faiella è la nuova segretaria regionale; Marche. Consiglio Generale Fai Cisl: Contrattazione e partecipazione per sfidare la crisi globale - CISL; Sulla crisi del Ssn pesa gravemente l’inerzia ormai storica e strutturale dell’azione di governo; La prevenzione sale a bordo di AF Mia: 10 ambulatori e 17 medici sulla Nave della Salute per controlli e visite gratuiti. Forza Italia Marche, 'medici di base restino presidio di autonomia e prossimità'(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Forza Italia Marche si schiera contro l'ipotesi di trasformare i medici di medicina generale in dipendenti del servizio pubblico, rivendicando il mantenimento del rapporto co ... msn.com Medici di famiglia: il Ruolo Unico accentua la crisi della medicina generaleGentile Direttore, alcuni giorni fa la Commissione Sanità del Consiglio Regionale delle Marche ha proseguito le audizioni sul ruolo del medico di assistenza primaria e sulle aggregazioni funzionali ... quotidianosanita.it – : ` Appuntamento ` . con una nuova puntata di Polis, dedicata a uno dei temi più discussi del momento: la sicurezza nelle Marche. - facebook.com facebook Oggi il Consiglio regionale delle #Marche ha approvato definitivamente una riforma dello Statuto che viene presentata come una conquista per la parità di genere, ma che è un arretramento mascherato da progresso. Alice Cavalieri @lucapuuu x.com