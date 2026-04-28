Ad Offida, dal 2 maggio, si svolge una mostra dedicata al talento femminile, allestita nel Palazzo De’ Castellotti. L’evento mette in mostra le opere di Paola Celi e mira a valorizzare il ruolo delle donne nel panorama culturale locale. La mostra rimarrà aperta fino a data da definire, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire il lavoro dell’artista e riflettere sull’importanza della presenza femminile nel mondo dell’arte.

? Cosa sapere La mostra di Paola Celi si tiene al Palazzo De’ Castellotti di Offida dal 2 maggio.. L'evento promuove il ruolo delle donne e la valorizzazione culturale del territorio locale.. Dal 2 al 31 maggio, il Polo Museale di Palazzo De’ Castellotti a Offida aprirà le porte alla mostra personale intitolata Il tempo sospeso, firmata dall’artista Paola Celi. L’esposizione, che vedrà protagonista una pittrice con oltre trent’anni di attività nel campo dell’arte contemporanea, si concentrerà sulla reinterpretazione della realtà quotidiana attraverso un filtro sensibile. L’opera della Celi, che opera tra Villa Rosa di Martinsicuro e i contesti in cui è attiva, utilizza oggetti e atmosfere per indagare temi profondi come l’identità, la memoria e la natura stessa del tempo che scorre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Offida celebra il talento femminile: la magia di Paola Celi ad Offida

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