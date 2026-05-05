Offida | 9,6 milioni per il nuovo polo sanitario e la Casa di comunità

A Offida sono stati stanziati 9,6 milioni di euro destinati alla realizzazione di un nuovo polo sanitario e di una Casa di comunità. I fondi sono stati approvati dal governo e devono essere confermati con un decreto ufficiale. Questa decisione prevede la trasformazione dell’ex ospedale in un centro dedicato ai servizi medici, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria per i cittadini della zona.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi medici per i cittadini di Offida?. Chi deve approvare i fondi per l'ex ospedale?. Quando inizieranno concretamente i lavori di riqualificazione?. Perché la Casa di comunità è stata definita una struttura hub?.? In Breve Investimento di 100 mila euro per l'apertura della Casa di comunità. Partecipazione di Antonello Maraldo, Maria Bernadette Di Sciascio e Pierluigi Gigliucci. Finanziamenti derivanti dal decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016. La Casa di comunità hub integra i servizi con l'ex ospedale riqualificato. Il progetto definitivo per la riparazione del poliambulatorio di Offida è pronto e prevede un investimento complessivo da 9,6 milioni di euro per il ripristino della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Offida: 9,6 milioni per il nuovo polo sanitario e la Casa di comunità Notizie correlate Arcore: 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65Un investimento di oltre cinque milioni di euro trasformerà l’ex asilo San Giuseppe ad Arcore in un polo sanitario dedicato agli over 65. Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A Offida pronto il progetto da 9,6 milioni per il rilancio del poliambulatorio; Casa di comunità e poliambulatorio: visita a Offida dell’assessore regionale Calcinaro; Offida, assessore regionale Calcinaro visita la Casa di Comunità. Incontro con Massa e Maraldo sulle esigenze del territorio. Offida, assessore regionale Calcinaro visita la Casa di Comunità. Incontro con Massa e Maraldo sulle esigenze del territorioE’ iniziata dall’incontro con il sindaco Luigi Massa in Comune per poi proseguire con la visita nella Casa di comunità, la mattinata organizzata dall’Ast di Ascoli in occasione della visita programmat ... picenotime.it Due importanti appuntamenti si terranno alla Casa di Riposo A. B. Ottolenghi: l'**11 Maggio** verrà proiettato il film **Onde di Terra** con l'introduzione dell'attore** **Paolo Tibaldi **il 16 Maggio **si svolgerà il terzo incontro di **Abitare il Piemontese**, con l'a - facebook.com facebook In corso il sopralluogo della polizia Scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet e chiavette usb) appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi, le due donne morte x.com