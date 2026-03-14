Arcore | 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65

A Arcore, è stato annunciato un investimento di oltre cinque milioni di euro per riqualificare l’ex asilo San Giuseppe in un nuovo centro sanitario dedicato agli over 65. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e potenziamento delle strutture, con l’obiettivo di offrire servizi specifici per questa fascia di età. La progettazione è già in corso e i lavori sono programmati per iniziare a breve.

Un investimento di oltre cinque milioni di euro trasformerà l’ex asilo San Giuseppe ad Arcore in un polo sanitario dedicato agli over 65. L’iniziativa, finanziata interamente dal Comune e non tramite fondi Pnrr, porterà servizi medici e sociali sotto un unico tetto entro un anno. La decisione nasce da uno studio condotto con la collaborazione dell’Università Bicocca, che ha evidenziato il calo demografico delle nascite e la crescita della popolazione anziana nel bacino di Usmate, Lesmo, Correzzana e Camparada. Il progetto mira a rispondere alle esigenze di salute di circa 50.000 abitanti, integrando assistenza sociale e sanitaria in un’unica struttura funzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcore: 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65 Articoli correlati Il nuovo polo per gli ’over 65’. Presto il bando da 5 milioni di euroPiù di 5 milioni di euro per il nuovo polo degli over 65 ad Arcore, all’ex asilo San Giuseppe. Fondi PNRR e medicina di prossimità: operativo il nuovo polo socio-sanitario da 4 milioni di euro a PonsaccoPONSACCO – Il riassetto dell’assistenza sanitaria territoriale pisana compie un passaggio strategico con l’inaugurazione formale della nuova Casa di... Aggiornamenti e notizie su Arcore 5 milioni per il nuovo polo... Discussioni sull' argomento Il nuovo polo per gli ’over 65’. Presto il bando da 5 milioni di euro; Umidità e infiltrazioni in Villa Borromeo, il Comune assolda un super-perito; Villa Borromeo: il Comune ingaggia un esperto per valutare i danni da incuria; Il nuovo polo per gli ’over 65’ Presto il bando da 5 milioni di euro. Il nuovo polo per gli over 65. Presto il bando da 5 milioni di euroLa struttura finanziata direttamente dal Comune all’ex asilo San Giuseppe affiancherà la Casa di Comunità. Con le culle sempre più vuote l’amministrazione ha deciso di investire sulle esigenze della t ... msn.com Lanci di sassi dal ponte: «Un botto e tanta paura» Monica Migliorini, commerciante di Arcore, trova un buco nel parabrezza dopo l’impatto. «Se fosse arrivato qualche centimetro più in là, mi avrebbe potuto colpire». #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notiz - facebook.com facebook