Nel quadro della quotidiana e capillare attività di controllo economico del territorio posta in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto dell’illecita gestione dei rifiuti nel territorio a rischio della cd. “Terra dei Fuochi”, i Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego Aversa hanno scoperto un locale di oltre 110 mq adibito ad officina meccanica priva delle necessarie autorizzazioni e completamente abusiva, in spregio ad ogni genere di normativa, sottoponendo a sequestro preventivo l’intera area. All’esito delle operazioni di controllo il soggetto ritenuto responsabile veniva denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per violazioni alla normativa del Testo Unico Ambientale, di cui al D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta, sequestrata officina meccanica abusiva: sequestrati quintali di rifiuti pericolosi

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