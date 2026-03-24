A Caserta, la Guardia di Finanza ha sequestrato un’officina meccanica operante senza le necessarie autorizzazioni. Nell’area sono stati trovati grandi quantità di rifiuti speciali pericolosi. L’attività era del tutto illegale e non conforme alle normative vigenti. Sono stati inoltre riscontrati diversi illeciti riguardanti la gestione dei rifiuti e l’assenza di documentazione amministrativa.

L’officina era completamente abusiva e priva di autorizzazioni. Caserta. La Guardia di Finanza, precisamente la Compagnia Pronto Impiego Aversa, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio tesa a contrastare la gestione illecita dei rifiuti nel territorio della Terra dei Fuochi, ha posto in essere un sequestro preventivo di un’officina meccanica di 110 mq completamente abusiva e priva di autorizzazioni. Nell’officina sono stati trovati rifiuti speciali pericolosi come parti di autoveicoli, scarti di lavorazione ferrosi, scaffalature di pezzi di ricambio, residui di diluenti e solventi, numerose batterie usate, circa 100... 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Caserta, sequestrata officina meccanica abusiva con quintali di rifiuti speciali pericolosi

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