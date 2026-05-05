Durante il red carpet del Met Gala 2026, l'attrice ha spiegato di aver realizzato personalmente il trucco e l'acconciatura. In un'intervista rilasciata sul luogo dell'evento, ha dichiarato di aver scelto di occuparsi da sola di questi aspetti, senza affidarsi a professionisti. La sua decisione ha attirato l'attenzione dei presenti, dando spazio a una conversazione sulla scelta di gestire personalmente l'immagine in occasione di uno degli eventi più prestigiosi dell'anno.

Una combo glam che le è valsa i complimenti dell'inviata di Entertainment Tonight la quale, chiedendo di più all'attrice su questa accoppiata beauty, quest'ultima, senza troppi giri di parole, ha risposto: «Ho fatto trucco e capelli da sola». In realtà dietro a questa scelta di non affidarsi a nessun blasonato make-up artist o celebre hair stylist per una delle serate più attese dallo star-system, si nasconde un motivo. A rivelarlo è stata la stessa Odessa A'zion che, sempre ai microfoni di ET, ha detto: «è solo che non sopporto che troppe persone mi tocchino tutte insieme. Non mi piace. E poi sono anche molto esigente» ha rincarato facendo capire di avere dei gusti ben precisi e difficilmente riesce a scendere a compromessi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Odessa A'zion, al Met Gala 2026 con trucco e acconciatura fatti da sola (ma c'è una ragione)

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