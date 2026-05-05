Quest'anno, i fondatori di Amazon e Meta non hanno partecipato al tradizionale red carpet del Met Gala 2026, mentre altri esponenti di spicco della Silicon Valley sono stati presenti alla kermesse. La loro assenza si è notata, ma alcuni dirigenti delle grandi aziende tecnologiche sono stati comunque visti tra gli invitati, mantenendo un certo risalto mediatico sulla presenza dei leader del settore.

Mark Zuckerberg, che ha partecipato per la prima volta all’evento, ha fatto la stessa scelta, tra le proteste per la crescente presenza dell’industria tecnologica all’evento. OpenAI, Meta, Snap, Shopify e Amazon hanno tutte riservato un tavolo. Secondo quanto riferito, i biglietti individuali sarebbero costati la cifra record di 100.000 dollari. Al momento della pubblicazione, Sam Altman non era ancora stato avvistato all’interno (Condé Nast ha un accordo di condivisione dei contenuti con OpenAI). I proventi del Met Gala sono destinati alla beneficenza, e i 42 milioni di dollari che a quanto pare sono stati raccolti per l’edizione di quest’anno finanzieranno il Costume Institute del Met, che ospita oltre 35.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bezos e Zuckerberg hanno saltato il red carpet del Met Gala 2026, ma agli altri big della Silicon Valley si sono fatti vedere

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