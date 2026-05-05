Nonostante una stagione difficile segnata da infortuni, problemi nelle trattative di mercato e una certa distanza dai tifosi, l’allenatore ha mantenuto la direzione della squadra, portandola a risultati rilevanti. La sua gestione ha resistito alle difficoltà e ha permesso di ottenere alcune vittorie importanti. La sua presenza in panchina è stata al centro di molte discussioni, ma i risultati ottenuti hanno confermato la sua capacità di guidare il team.

Non c’è dubbio, ed è giusto così, che tutte le attenzioni siano concentrate sulla corsa Champions. Con tre allenatori da copertina - Allegri, Spalletti e Gasperini - che (Como permettendo) si giocheranno gli ultimi due posti disponibili. Di sicuro uno di loro - tre maestri di calcio, con un curriculum indiscutibile - finirà ai margini della competizione più importante, che regala prestigio e denari. Quei soldi indispensabili, in tutti e tre i casi, per guardare al futuro, al mercato, con maggiore convinzione e ottimismo. In tutto questo c’è Sarri - scudettato come Conte, Allegri, Spalletti, e adesso anche Chivu - di cui si parla pochissimo. Ma che, agli sgoccioli di una stagione che più tormentata non poteva essere, ha tutto il diritto di rivendicare il lavoro fatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ode a Sarri che ha portato in alto la Lazio nonostante una stagione da incubo

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