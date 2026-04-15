Marco Ballotta ha commentato la situazione attuale della Lazio e il possibile futuro di Maurizio Sarri. Secondo l’ex portiere, l’allenatore avrebbe deciso di lasciare dopo questa stagione, sostenendo che gli sarebbe stato promesso un progetto che alla fine non è stato rispettato. La sua opinione si concentra sulla relazione tra il tecnico e la società, senza approfondimenti su altri aspetti o dettagli.

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© Calcionews24.com - Lazio, Ballotta non ha dubbi: «Sarri dopo questa stagione ne ha avuto abbastanza! Gli è stato promesso qualcosa che poi non è stato mantenuto»

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