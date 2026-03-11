Manifattura piacentina il 2025 si chiude con un moderato incremento del fatturato +0,4%

Nel 2025, la manifattura di Piacenza ha registrato un lieve aumento del fatturato dello 0,4%. Dopo un calo dello 0,5% a fine settembre, nel quarto trimestre la produzione è salita del 2,3%, risultando in linea con i dati regionali. Questi numeri mostrano una ripresa moderata rispetto agli ultimi mesi dell’anno.

«Dopo aver scontato un calo dello 0,5% alla fine del settembre scorso, nel quarto trimestre 2025 la produzione della manifattura piacentina è risultata in aumento del 2,3%, in linea con il dato regionale». A fare il punto le analisi dell’Ufficio studi e statistiche della Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

