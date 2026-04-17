Attività sanitaria abusiva in un' abitazione privata blitz della municipale

La Polizia Municipale di Firenze ha concluso un’indagine che ha portato al sequestro di un’attività sanitaria svolta senza autorizzazioni all’interno di un’abitazione privata nella zona delle Piagge. Dopo un’attenta attività di indagine, gli agenti hanno effettuato un blitz nell’immobile, scoprendo pratiche non autorizzate nel settore sanitario. L’intervento si è svolto nelle ultime settimane, portando al riscontro di irregolarità e alla successiva chiusura dell’attività.

Firenze, 17 aprile 2026 - Un’attività sanitaria abusiva svolta all’interno di un’abitazione privata nella zona delle Piagge: è quanto ha scoperto la Polizia Municipale al termine di una lunga e articolata indagine. Tutto ha avuto inizio alcuni mesi fa con una segnalazione di alcuni cittadini sulla presenza di rifiuti sanitari abbandonati in un’area pubblica. Una informazione preziosa: dagli accertamenti successivi effettuati dal Reparto di Polizia Ambientale è emersa un’anomala affluenza di persone straniere presso un immobile della zona, con permanenze così brevi da far presupporre l’effettuazione di prestazioni di tipo medico. Lunedì scorso, si legge in una nota, è scattato il blitz.🔗 Leggi su Lanazione.it

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