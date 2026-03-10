Discarica abusiva sotto al ponte dell' Asse Mediano | blitz della polizia municipale | FOTO

Gli agenti della polizia municipale di Lusciano hanno scoperto una discarica abusiva sotto il ponte dell'Asse Mediano, lungo la strada provinciale 335 in località ‘Ponti della Valle’. Il sito è stato sequestrato e pericolosamente ricoperto di rifiuti di vario tipo, evidenziando un intervento immediato per la gestione dell’area. La scoperta è stata documentata con fotografie.

Una maxi discarica abusiva sotto al ponte dell'Asse Mediano. E' la scoperta fatta dagli uomini della polizia municipale di Lusciano sulla Sp 335 in località ‘Ponti della Valle’. I poliziotti locali, su delega della Procura di Napoli Nord hanno avviato le indagini riguardo un'area di proprietà della Provincia di Caserta resa ‘ad uso privato’ con tanto di inferriata e lucchetti. Nel mega deposito rifiuti pericolosi e non come, elettrodomestici, damigiane, materiale edile, sanitari, stampanti, condizionatori, spazzole per la pulizia delle vetture, tendaggi, cassette di plastica. Sono state rinvenute anche delle spazzatrici senza logo sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Operazione della Polizia Municipale, sequestrata una discarica abusiva di 4mila metri quadriBlitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra una discarica abusiva. Mirandola, polizia locale individua discarica 'selvaggia' ed occupazione abusiva dell'ex centro anzianiScoperti 400 kg di rifiuti stoccati in un terreno privato a Quarantoli, scattata la denuncia per il responsabile.