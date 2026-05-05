Occupazione | a Modena volano servizi e costruzioni allarme per l' industria

A Modena, i settori dei servizi e delle costruzioni registrano un aumento dei dati occupazionali, mentre l'industria affronta segnali di rallentamento. I dati recenti evidenziano una crescita significativa nel mercato del lavoro legato al terziario, mentre le imprese industriali manifestano criticità e una certa contrazione delle attività. Questi andamenti contrastanti riflettono le diverse evoluzioni delle principali aree economiche della provincia e della regione.