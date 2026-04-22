Como rischia di cambiare pelle | l’allarme della Cgil tra industria in calo e servizi in crescita

Il territorio di Como sta attraversando una fase di trasformazione, con settori industriali in diminuzione e quello dei servizi in espansione. La Cgil ha sottolineato l’esigenza di monitorare attentamente questi cambiamenti per comprendere quale sarà la direzione futura. La situazione attuale mostra una regione in evoluzione, senza che siano ancora definiti i prossimi sviluppi.

Il territorio comasco non è fermo, ma si sta trasformando. E il punto, secondo la Cgil, è capire in quale direzione. Lo mette nero su bianco Sandro Estelli, segretario generale della Cgil Como, tracciando un quadro che mescola crescita e segnali di fragilità.Industria in difficoltà, servizi in.🔗 Leggi su Quicomo.it

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