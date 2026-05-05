Oberland a Reggio Emilia | sogni e sinestesia nei Chiostri di San Pietro

A Reggio Emilia, nei Chiostri di San Pietro, si svolge la mostra Oberland, che unisce musica e arte visiva. L'esposizione propone un percorso tra fotografie e suoni, dove il colore viene alterato direttamente sul negativo, creando effetti visivi unici. La musica accompagna l’esperienza, trasformando le immagini in sensazioni che coinvolgono più sensi. L’installazione invita i visitatori a scoprire come l’arte possa stimolare percezioni diverse e sensoriali.

? Cosa scoprirai Come può la musica trasformare una fotografia in un'esperienza sensoriale?. Cosa accade quando il colore viene manipolato direttamente sul negativo?. Perché l'artista usa i filmati Super8 per esplorare la memoria?. Come cambierà la percezione della fotografia attraverso questo ambiente immersivo?.? In Breve Esposizione curata da Luce Lebart presso i Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia.. Progetto legato al libro omonimo pubblicato dalla casa editrice SunSun.. Installazione parte della ventunesima edizione di Fotografia Europea Fantasmi del Quotidiano.. Evento promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani con sostegno della Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oberland a Reggio Emilia: sogni e sinestesia nei Chiostri di San Pietro Notizie correlate Controlli nei locali dopo Crans Montana, chiuso il night club ‘Hollywood’ a Reggio EmiliaReggio Emilia, 28 marzo 2026 – Il questore Carmine Soriente ha ordinato la chiusura temporanea del night club ‘Hollywood’ di via Degani a Reggio, per... Due milioni di euro di farmaci oncologici rubati alla AUSL di Reggio Emilia, sei arresti: la svolta nei videoScacco alla banda dei farmaci: la Polizia di Reggio Emilia ha arrestato sei persone responsabili dei furti alla AUSL. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fotografia Europea: i Fantasmi del Quotidiano invadono il festival; A Reggio Emilia torna la grande rassegna Fotografia Europea. Programma, appuntamenti, centinaia di mostre diffuse; Fotografia Europea 2026: a Reggio Emilia arrivano i Fantasmi del Quotidiano; Fotografia Europea 2026. Hai scaldato il cuore di tutta Reggio Emilia, lottando insieme a noi e portando in alto il bianco e il rosso. Non abbiamo mai smesso di essere al tuo fianco, guardandoti sempre come uno di noi, dentro e fuori dal campo. Reggio sarà per sempre casa tua. Buona - facebook.com facebook Ho partecipato al Congresso dei Giovani Democratici della provincia di Reggio Emilia e ho respirato la promessa di un impegno serio, competente e collettivo. Non il futuro come attesa, ma il presente come responsabilità. La piattaforma “Prima di domani” tien x.com