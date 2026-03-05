Oaktree e la sfida della sostenibilità | l’Inter punta al secondo utile consecutivo

Oaktree ha adottato un modello di business orientato alla prosperità a lungo termine e punta a chiudere il bilancio 2025-26 con un risultato positivo. L’Inter, invece, mira a ottenere il secondo utile consecutivo. La società e la squadra si concentrano su obiettivi di sostenibilità e crescita economica, con l’intento di migliorare le proprie performance finanziarie nei prossimi anni.

Oaktree ha imposto un modello di business basato sulla prosperità a lungo termine, l'obiettivo è chiudere il bilancio 2025-26 in positivo. Dopo lo storico traguardo della scorsa stagione, chiusa con un utile di 35 milioni di euro, i nerazzurri si apprestano a navigare in acque finanziarie ancora serene. L'obiettivo fissato da Oaktree al momento dell'avvicendamento con la precedente gestione è la stabilità economica, un diktat che Giuseppe Marotta, esperto dirigente e attuale Presidente del club, sta trasformando in realtà operativa. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il bilancio al 30 giugno 2026 potrebbe far registrare un nuovo segno più, con una stima di utile ante imposte che si aggira attorno ai 5 milioni di euro.

