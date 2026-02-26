Inter News 24 Oaktree Inter, la strategia del fondo statunitense tra la nostalgia per la gestione economica di Simone Inzaghi e la sfida tecnica affidata a Chivu. Calciomercato Inter, il ricordo della gestione economica di Simone Inzaghi torna d’attualità dopo il fallimento europeo contro il Bodo Glimt. Nel calcio d’élite, ogni azienda preferisce resistere il più a lungo possibile nella principale macchina da soldi europea: la Champions League. In casa Inter, però, l’eliminazione contro i norvegesi ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fondo Oaktree, attuale proprietario del club, potrebbe aver provato un pizzico di nostalgia per la stabilità finanziaria dell’ultima stagione sotto la guida di Simone Inzaghi, tecnico piacentino celebre per la sua capacità di generare ricavi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Oaktree Inter, il rimpianto Inzaghi tra bilancio e sogni di gloria

Avellino, bilancio e sogni di gloria: “Non ci accontentiamo del quinto posto”Tempo di lettura: 4 minutiNatale dell’Unicusano Avellino Basket profuma di ambizione e grandi sfide.

Leggi anche: Milan, addio sogni di gloria: il Parma lancia l’Inter a +10. Allegri riparte dalla Cremonese per blindare la Champions

FABIO BERGOMI REAGISCE ALLA PRESENTAZIONE DI INZAGHI IN ARABIA

Argomenti discussi: CdS – Inter, ciclo sembra finito: servono rinforzi di spessore. Oaktree….

Gds – Oaktree rifarebbe all’infinito l’ultima stagione di Inzaghi. Ricavi e mercato, cosa cambiaOccorre aggiungere che ogni azienda preferisce resistere il più a lungo possibile (poi) nella principale macchina da soldi europea: la Champions appunto. Il fondo Oaktree proprietario dell’Inter potre ... msn.com

Inter, i motivi del flop col Bodo e i piani di Oaktree per il futuroLa Champions dell’ Inter si è chiusa con 5 sconfitte in 10 gare. E le cadute si sono tutte concentrate nelle ultime 6 uscite. In precedenza, per accumulare lo stesso numero di ko, c’erano volute ben 4 ... corrieredellosport.it