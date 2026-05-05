Nuovo Statuto per il Comune | incontro tra associazioni e Commissione

È in corso un confronto tra le associazioni locali e la Commissione comunale riguardo all'aggiornamento dello Statuto del Comune di Caiazzo. Il processo prevede uno scambio di osservazioni e proposte per modificare il testo vigente. L'incontro si inserisce in un percorso di revisione che coinvolge diverse parti interessate, con l'obiettivo di aggiornare le norme che regolano il funzionamento dell’ente.

Cambia lo Statuto comunale di Caiazzo. Sono in corso i confronti sulle osservazioni per l'aggiornamento del documento. L'ultimo incontro si è tenuto nella giornata di ieri (4 maggio). Si è trattata della seconda riunione programmatica della Commissione Statuto e Regolamento, presieduta da Alfonso.🔗 Leggi su Casertanews.it

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