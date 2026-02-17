Proteste per la fiera delle armi Eos il Comune convoca un incontro pubblico con le associazioni

Le proteste contro la Fiera delle armi Eos, in programma alle Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo, hanno spinto il Comune a convocare un incontro pubblico con le associazioni, che si terrà martedì 17 febbraio alle 17 all’Auditorium Toscanini di via Cuneo.

Come preannunciato dagli organizzatori l'esposizione si svilupperà per oltre 60 mila metri quadrati, ci sarà la possibilità di provare le armi (a canna liscia) appena fuori dai padiglioni in 13 linee di tiro temporanee allestite per l'occasione nella porzione di terreno adiacente al lato orientale dei padiglioni, ci saranno anche navette per raggiungere il Tiro a segno nazionale di Parma. L'ingresso è gratuito, oltre che per le forze dell'ordine e per i disabili con accompagnatore, anche per i minori di 12 anni. “Il gruppo consiliare di Europa Verde - sottolinea il consigliere Enrico Ottolini - ha già presentato un'interrogazione sulla fiera EOS, ricevendo una risposta insoddisfacente da parte della Giunta.🔗 Leggi su Parmatoday.it

