Nuovo Statuto Comune di Napoli centrosinistra esulta Lega attacca Fi e FdI | Campo larghissimo

Il nuovo statuto del Comune di Napoli ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche. La maggioranza di centrosinistra ha espresso soddisfazione per l’approvazione, mentre la Lega ha criticato le forze di centrodestra, accusandole di aver favorito un campo largo. La discussione si è svolta in un clima di tensione tra le diverse fazioni politiche, con reazioni che si sono concentrate sulle modalità di approvazione e sulle alleanze politiche coinvolte.

Tempo di lettura: 4 minuti Da un lato la soddisfazione della maggioranza di centrosinistra, dall’altro l’ira della Lega sul resto della minoranza di centrodestra. Sono i primi effetti del nuovo Statuto del Comune di Napoli, approvato ieri a larga maggioranza. O come ironizza la Lega, a “campo larghissimo”. Il Carroccio (astenuto) si scaglia contro Forza Italia e Fratelli d’Italia. “ Sul voto per il nuovo Statuto in Consiglio comunale – afferma una nota di Rosaria Borrelli e Bianca D’Angelo del gruppo Lega Napoli Capitale -, destinato a definire le regole che condizioneranno la vita della città nei prossimi anni, si è consumato un fatto politico grave: Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato insieme alla sinistra “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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