Nuovo ospedale a Ivrea | 215 milioni per il polo del 2031

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ivrea ha presentato l’8 aprile 2026 il progetto per un nuovo polo ospedaliero nell’area ex Montefibre. L’opera, del valore di 215 milioni di euro, è prevista per essere completata entro il 2031 e servirà l’intero territorio del Canavese. La realizzazione mira a migliorare i servizi sanitari della zona, con l’obiettivo di offrire strutture moderne e più efficienti.

Il Comune di Ivrea ha svelato l’8 aprile 2026 il progetto per il nuovo polo ospedaliero che sorgerà nell’area ex Montefibre, un’opera da 215 milioni di euro destinata a servire l’intero Canavese a partire dal 2031. L’evento si è svolto nel pomeriggio presso la Sala Dorata del municipio, dove sono state presentate le linee guida della struttura. Al tavolo tecnico e erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, il primo cittadino Matteo Chiantore e Luigi Vercellino, che ricopre il ruolo di direttore generale dell’Asl TO4, insieme a diversi medici e sindaci della zona. La nuova costruzione, progettata dalla Tecnicaer Engineering, si estenderà su quattro livelli per un totale di 69mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Nuovo ospedale a Ivrea: 215 milioni per il polo del 2031

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