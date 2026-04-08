Il Comune di Ivrea ha presentato l’8 aprile 2026 il progetto per un nuovo polo ospedaliero nell’area ex Montefibre. L’opera, del valore di 215 milioni di euro, è prevista per essere completata entro il 2031 e servirà l’intero territorio del Canavese. La realizzazione mira a migliorare i servizi sanitari della zona, con l’obiettivo di offrire strutture moderne e più efficienti.

Il Comune di Ivrea ha svelato l’8 aprile 2026 il progetto per il nuovo polo ospedaliero che sorgerà nell’area ex Montefibre, un’opera da 215 milioni di euro destinata a servire l’intero Canavese a partire dal 2031. L’evento si è svolto nel pomeriggio presso la Sala Dorata del municipio, dove sono state presentate le linee guida della struttura. Al tavolo tecnico e erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, il primo cittadino Matteo Chiantore e Luigi Vercellino, che ricopre il ruolo di direttore generale dell’Asl TO4, insieme a diversi medici e sindaci della zona. La nuova costruzione, progettata dalla Tecnicaer Engineering, si estenderà su quattro livelli per un totale di 69mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale a Ivrea: 215 milioni per il polo del 2031

Rieti rinnova Largo Alfani: 2,8 milioni per il nuovo polo del gustoIl Comune di Rieti ha dato il via, nella mattinata di martedì 7 aprile 2026, agli interventi di riqualificazione di Largo Alfani.

Città della Salute, la svolta: in arrivo mezzo miliardo e anche un nuovo ospedale generalista a supporto del maxi poloSesto San Giovanni (Milano) – Nessuna ritirata sulla Città della Salute e della Ricerca.

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Ospedale di Ivrea, Avetta e Pentenero (Pd): Progetto passo fondamentaleLa presentazione del progetto del nuovo ospedale di Ivrea è del Canavese è un fatto storico. Se ne parla da oltre 30 anni. Concludere questa fase in tempi rapidi ci consente di far atterrare le ri ... torinoggi.it

Presentato questo pomeriggio ad Ivrea il progetto del nuovo ospedale del Canavese, moderna struttura che verrà costruita nell’area ex Montefibre. Il costo previsto è di 215 milioni di euro, di cui 6 anticipati dalla Regione per la progettazione. La superficie total - facebook.com facebook