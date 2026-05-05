In uno sviluppo recente, le autorità hanno introdotto nuove norme penali nello Stato di NSW che vietano il tracciamento GPS segreto. Queste disposizioni mirano a contrastare pratiche di sorveglianza non autorizzate, spesso utilizzate in contesti familiari o di stalking. Le leggi precedenti avevano difficoltà a punire efficacemente chi utilizzava dispositivi di localizzazione in modo illecito, lasciando spazio a interpretazioni che rendevano difficile l’applicazione delle sanzioni.

? Cosa scoprirai Come può un tracciatore GPS diventare un'arma letale in famiglia?. Perché le vecchie llo stalking non riuscivano a punire l'aggressore?. Chi rischia la condanna oltre a chi installa i dispositivi?. Quali nuove regole colpiranno i negozi che vendono strumenti di spionia?.? In Breve L'82% degli accusati di uso illegale di tracker nel NSW ha precedenti per violenza domestica.. Un acquirente di GPS nel NSW presenta precedenti per violenza domestica in un caso su quattro.. Tra il 2010 e il 2023 sono stati registrati numerosi casi di uso illegale di tracciatori.. Il Project Hakea del 2024 ha evidenziato l'uso di tecnologie per la coercizione domestica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo NSW: nuove norme penali contro il tracciamento GPS segreto

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