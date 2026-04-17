Nuovo decreto certificati | i medici si riuniscono per le nuove norme

Sabato prossimo, i medici si riuniranno in una sala conferenze di un hotel a San Leone per discutere delle nuove norme sui certificati medici. L’incontro, organizzato per un confronto tecnico, coinvolgerà professionisti della sanità che si preparano ad aggiornarsi sulle recenti disposizioni legislative. La riunione rappresenta un momento di confronto tra esperti del settore, che si svolgerà in un contesto di collaborazione e approfondimento professionale.

I professionisti della sanità si riuniranno sabato prossimo presso la sala conferenze dell’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone per un confronto tecnico sulla certificazione medica. L'evento, promosso dall'Omceo di Agrigento, analizzerà l'impatto delle nuove norme sulla pratica clinica e sulle responsabilità dei medici. Il fulcro del dibattito riguarda l'appropriatezza e la responsabilità nella redazione dei documenti sanitari, con un specifico sulle novità introdotte dal decreto 622024. Quest .🔗 Leggi su Ameve.eu

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