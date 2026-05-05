Nuovo no dal Csm per Emiliano | stop al ruolo di consulente in Regione ma resta un' altra ipotesi

La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura ha rifiutato nuovamente la richiesta di aspettativa di Michele Emiliano, che avrebbe ricoperto il ruolo di consulente presso la Regione Puglia. La decisione arriva dopo che in passato altre proposte simili erano state respinte. Nonostante il no, rimane aperta un'altra possibilità riguardo alla posizione di Emiliano in ambito regionale.

La terza commissione del Csm dice un altro no alla proposta di aspettativa per Michele Emiliano come consulente della presidenza della Regione Puglia. Secondo quanto riportano agenzie di stampa, nel pomeriggio sarebbe arrivata la 'bocciatura' anche per la nuova proposta avanzata per l'ex.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Emiliano, terzo stop del Csm: salta il ruolo di consulente per la RegionePer la terza volta il Consiglio superiore della magistratura dice no al collocamento fuori ruolo di Michele Emiliano. Emiliano consulente della Regione, la proposta di Decaro al Csm: un Co.co.co da 130mila euroDopo tre risposte negative, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ieri mattina, si è presentato di persona presso la sede del Consiglio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Emiliano non vuole tornare a fare il magistrato. E in suo aiuto arriva una Commissione d'inchiesta; Emiliano, sulla consulenza nuova fumata grigia: la decisione slitta a oggi; Emiliano scrittore, l'annuncio sui social dopo il silenzio: Da qui riparto, con la verità di sempre; Come non rientrare in magistratura: la nuova scialuppa per Emiliano. Bari, Emiliano presenta il libro «L’alba di San Nicola» alla Feltrinelli e arriva ancora un no dal Csm per la consulenza in Regione. «Chieste integrazioni» VIDEOFolla in libreria per l’incontro con l’ex governatore. Intanto la terza commissione del Csm rigetta una seconda proposta di aspettativa e chiede chiarimenti su un possibile incarico parlamentare ... lagazzettadelmezzogiorno.it Emiliano, tramonta l’incarico in Regione Puglia: terzo no del Csm a Decaro. Verso l’ok alla consulenza (gratuita) in SenatoNell'ultima puntata di una saga surreale, la Terza Commissione ha respinto di nuovo la richiesta del governatore ... ilfattoquotidiano.it Qualche scatto da 'Odissea', il nuovo film di Christopher Nolan - facebook.com facebook Nuovo San Siro, ora spunta un problema legato al tunnel di Via Patroclo x.com