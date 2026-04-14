Emiliano terzo stop del Csm | salta il ruolo di consulente per la Regione

Il Consiglio superiore della magistratura ha negato nuovamente il nulla osta a Michele Emiliano per esercitare il ruolo di consulente presso una Regione. Questa decisione rappresenta il terzo rifiuto consecutivo da parte dell’organo di autogoverno della magistratura. La questione riguarda il coinvolgimento del politico in attività esterne alla funzione giudiziaria, e finora non sono stati concessi i permessi richiesti.

Per la terza volta il Consiglio superiore della magistratura dice no al collocamento fuori ruolo di Michele Emiliano. Come riportato da Repubblica e Corriere del Mezzogiorno, la terza commissione ha bocciato la richiesta avanzata dalla Regione Puglia, che prevedeva per l’ex governatore un.🔗 Leggi su Baritoday.it Emiliano, al Csm ora si rischia il terzo stop. La decisione attesa per oggi, la Regione aspettaLa decisione ufficiale della prima commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) potrebbe arrivare oggi, ma in Regione e negli... Csm, bocciata la richiesta per Emiliano consulente in RegioneCon cinque voti contrari e uno favorevole, la terza commissione del Csm avrebbe bocciato la richiesta per l'ex presidente della Puglia Michele...