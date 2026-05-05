Nuovo iperammortamento | i limiti per l’energia rinnovabile in azienda

Recentemente sono stati stabiliti nuovi limiti per l’iperammortamento nel settore delle energie rinnovabili aziendali. Le aziende interessate devono fare attenzione ai massimali di spesa previsti per non rischiare di superare i limiti stabiliti. Inoltre, sono state definite le caratteristiche dei moduli fotovoltaici che consentono di accedere agli incentivi europei. Questi aggiornamenti influenzano le modalità di investimento e di richiesta degli incentivi nel settore.

? Cosa scoprirai Come evitare che il preventivo superi i massimali di costo?. Quali moduli fotovoltaici garantiscono l'accesso all'incentivo europeo?. Quanto può essere grande l'impianto rispetto al fabbisogno aziendale?. Perché i sistemi di accumulo devono essere collegati ai generatori?.? In Breve Produzione massima limitata al 105% del fabbisogno energetico annuo aziendale precedente.. Sistemi BESS agevolabili solo se proporzionati ai nuovi gruppi di generazione acquistati.. Massimali fotovoltaici fino a 1.420 euro per kWp per impianti sotto i 20 kWp.. Moduli fotovoltaici devono rispettare vincolo Made in Europe con registrazione registri ENEA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo iperammortamento: i limiti per l’energia rinnovabile in azienda Notizie correlate “Di energia rinnovabile c’è sempre più bisogno”Pasqualicchio (Confindustria) replica alla Lipu: «Eolico e fotovoltaico riduconoi costi in bolletta, meno dipendenza dai rincari del petrolio» Nuovi... Vicopisano: Misericordia e Comune insieme per energia rinnovabile e Comunità energeticheVicopisano (PI), 23 febbraio 2026 – La Misericordia di Vicopisano ha avviato un importante percorso per diventare sempre più autosufficiente dal... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Iperammortamento 2026: Guida Generale Aliquote, Beni e GSE; Iperammortamento 2026: ecco il decreto; Transizione 5.0, stop al cloud e cinque comunicazioni per le imprese; Nuova Sabatini 2026: 650M€ per Macchinari e Beni 4.0. Confartigianato, 'fortemente preoccupati su iperammortamento, decreto va corretto'Siamo fortemente preoccupati per le anticipazioni sui contenuti del decreto attuativo del nuovo iperammortamento, commenta il presidente di Confartigianato, Marco Granelli L'esclusione dei software ... ansa.it Transizione 5.0: Assintel, Governo corregga esclusione cloud da iperammortamento(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - L'esclusione dei software in cloud dall'iperammortamento di Transizione 5.0 e' una scelta che va nella ... ilsole24ore.com Seminario ''Dal Piano Transizione 5.0 al nuovo Iperammortamento'' - Online il materiale: Online le presentazioni illustrate dai relatori dlvr.it/TSMVTK x.com Attenzione al leasing nel nuovo iperammortamento 2026. L’interconnessione tardiva non è un semplice dettaglio tecnico. Può incidere direttamente sulla fruizione del beneficio. Il precedente più importante è la risposta n. 551/2022 dell’Agenzia delle Entra - facebook.com facebook