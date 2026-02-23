Vicopisano | Misericordia e Comune insieme per energia rinnovabile e Comunità energetiche

La Misericordia di Vicopisano ha deciso di installare pannelli solari sulla propria sede e sul magazzino in via dei Molini per ridurre i costi energetici. La causa di questa scelta risiede nella volontà di aumentare l’autosufficienza e promuovere l’uso di energie rinnovabili. L’ente ha già ottenuto i permessi necessari e prevede di completare i lavori entro la fine dell’anno. L’iniziativa coinvolge anche il Comune, che sostiene il progetto con contributi locali.

Vicopisano (PI), 23 febbraio 2026 – La Misericordia di Vicopisano ha avviato un importante percorso per diventare sempre più autosufficiente dal punto di vista energetico, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici sia sulla sede principale che sul magazzino in via dei Molini. Un progetto fortemente voluto dal Governatore Marco Fagiolini, sostenuto dalla Misericordia, che punta a ridurre in modo significativo le emissioni di CO2, contenere i consumi interni e restituire benefici concreti ai soci e ai dipendenti, ad esempio attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e un conseguente risparmio sulle bollette energetiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

