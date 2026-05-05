Nuovo gruppo sulla scena brindisina | nascono i Locked In 210 tra punk e atmosfere synth

A Brindisi nasce una nuova band chiamata Locked In 210, formata dagli studenti universitari Marco Campanale e Giammarco Marinelli. Il gruppo propone un sound che mescola elementi punk e atmosfere synth, distinguendosi nel panorama musicale locale. La formazione si è costituita di recente e sta iniziando a farsi conoscere attraverso esibizioni e creazioni originali.

BRINDISI - Nel panorama musicale brindisino si affaccia una nuova realtà: i Locked In 210. La band è composta da Marco Campanale e Giammarco Marinelli, due studenti universitari che hanno dato vita a un progetto dal sound originale. La loro proposta musicale si distingue per la capacità di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate La campagna Love Fusion ci riporta alle atmosfere delle rom-com più iconiche, tra pelle radiosa e un ritorno alla semplicità che sa di nuovo lussoL’annuncio di Emily Ratajkowski come nuova testimonial globale di Kiko Milano segna un cambio di passo strategico per il colosso della cosmetica... Ultravox: fulmini di synth pop tra futurismo e nostalgiaMusica Il box della Chrysalis The Collection, segue le edizioni espanse dei primi quattro album della band. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La band londinese, la cantautrice italiana e la star svizzera per il nuovo festival nella porta delle Langhe; A Stoccolma la scena Tech sostiene l’arte; GopherWhisper: il nuovo gruppo di hacker che sfrutta Outlook, Discord e Slack per attacchi malware; La Francia ritorna in scena: il Mali come nuovo fronte di guerra globale (Fulvio Beltrami). Indimenticabile Franco, di nuovo sulla scenaChi è di scena? Franco Checchi è il titolo dell’evento in programma domani, mercoledì 4 marzo, alle 17, nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi Fondazione Caripit, in via de’ Rossi, a ... lanazione.it È giunto a destinazione un nuovo gruppo accompagnato, dopo aver percorso la Via del Giovane da San Marco Argentano fino al Santuario di Paola. Tre giorni intensi, all’insegna della natura e della condivisione, sulle orme di San Francesco, attraversand - facebook.com facebook Congratulazioni a #FrancescoScoppola, riconfermato presidente @agesci. Buon lavoro al nuovo gruppo dirigente, che in un contesto segnato da #guerre e incertezze, a 800 anni dalla morte di #SanFrancesco, è chiamato a rilanciare impegno #associativo ed x.com