Da domani notte alle 2, le lancette dell’orologio verranno spostate avanti di un’ora, passando alle 3. Questo cambiamento segna l’inizio dell’ora legale in Italia e in tutta l’Europa, che resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre. L’ora legale comporta la modifica dell’orario ufficiale senza variazioni diurne o notturne.

Le 2 della prossima notte diventeranno le 3. Spostate in avanti le lancette dell’orologio, da quel momento sarà in vigore l’ora legale in Italia e in Europa, fino all’ultima domenica di ottobre. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Da domani l’ora legale Alle 2 della prossima notte spostare le lancette dell'orologio fino alle 3

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