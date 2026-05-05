Nuovo Ddl Sgomberi arriva lo sfratto lampo | rilascio in 15 giorni Le Acli | Importante informarsi
È stato approvato un nuovo disegno di legge che modifica le procedure di sgombero degli immobili ad uso abitativo. Secondo le nuove disposizioni, il rilascio degli immobili deve avvenire entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, innescando un rapido processo di sfratto. Le organizzazioni di categoria consigliano di informarsi attentamente sulle novità legislative per comprendere meglio le implicazioni di questa normativa.
Cambiano in modo significativo le regole e le tempistiche per il rilascio degli immobili ad uso abitativo alla scadenza del contratto. Il nuovo Disegno di legge (Ddl) Sgomberi introduce importanti novità in materia di sfratti per finita locazione, con l'obiettivo dichiarato di velocizzare i tempi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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