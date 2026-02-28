Sanità nuovo contratto per i medici | aumenti fino a 491 euro già da marzo cosa cambia

Un nuovo contratto per i medici dell’Area della dirigenza medica e sanitaria è stato firmato, con aumenti salariali che possono arrivare fino a 491 euro già a partire da marzo 2024. La Firma riguarda il periodo 2022-2024 e introduce modifiche nelle retribuzioni dei professionisti sanitari. Le novità sono state comunicate ufficialmente e riguardano le retribuzioni mensili dei medici.

Il nuovo contratto 2022-2024 dell'Area della dirigenza medica e sanitaria prevede aumenti fino a 491 euro in busta paga. Il rinnovo riguarda circa 120mila medici. Aumenti e arretrati dovrebbero essere erogati già con le prossime mensilità, a partire da marzo. Firmato il nuovo contratto per i medici, con aumenti di stipendio in busta paga a partire da marzo 2026. Firmato oggi all'Aran il contratto dell'Area dirigenziale Sanità 2022-2024. L'accordo per l'area dirigenziale Sanità 2022-2024 garantisce incrementi medi del 7,27% e specifiche tutele per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale. L'accordo, non siglato dalla Cgil, è stato firmato all'Aran, l'agenzia per la contrattazione.