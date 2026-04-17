Comune di Tarquinia pubblicati due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Tarquinia ha annunciato la pubblicazione di due bandi di concorso rivolti a candidati interessati a lavorare a tempo indeterminato e a tempo pieno. I bandi riguardano l’assunzione di due figure professionali da inserire nell’organico dell’ente. La pubblicazione avviene in data 17 aprile 2026 e le selezioni sono rivolte a persone che intendono lavorare per il Comune.

Tarquinia, 17 aprile 2026 – Il Comune di Tarquinia ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due figure professionali da inserire nell’organico dell’ente. Nel dettaglio, i concorsi riguardano una unità di personale con il profilo di istruttore dei servizi amministrativi ed economico-finanziari e una unità di personale con il profilo di assistente sociale, nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”, accedendo con SPID, CIE o CNS. Il Comune precisa che non saranno ammesse candidature inviate con modalità differenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Eav Napoli, concorso per cinque assunzioni a tempo indeterminato di categorie protetteIl bando dell'Ente Autonomo Volturno per cinque posti tra amministrativi e manutenzione varchi con contratto stabile a Napoli. Leggi anche: Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comune di Tarquinia, due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato; Mezzo milione di euro per riqualificare immobili nel centro storico di Tarquinia; Tarquinia, pubblicata la graduatoria affitti 2025: oltre 35mila euro di contributi; Tarquinia, caso stabilimento balneare, il Comune batte cassa: escussa la fideiussione per completare i lavori. Stabilimento balneare del comune di Tarquinia: revocato l’affidamentoL’Amministrazione comunale di Tarquinia comunica che, con determinazione del LResponsabile di Settore n. 539 del 14 aprile 2026, è stata disposta la risoluzione del contratto e la contestuale revoca d ... terzobinario.it Tarquinia, caso stabilimento balneare, il Comune batte cassa: escussa la fideiussione per completare i lavoriCon la revoca ufficiale della gestione all'Rti, l'amministrazione punta anche a recuperare le somme necessarie al restyling della struttura. L'obiettivo è sanare le presunte inadempienze del gestore u ... civonline.it Stabilimento balneare del comune di Tarquinia: revocato l’affidamento facebook