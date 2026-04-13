Eav Napoli concorso per cinque assunzioni a tempo indeterminato di categorie protette

Eav Napoli ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di cinque persone a tempo indeterminato riservate alle categorie protette. I posti disponibili sono destinati a figure amministrative e addetti alla manutenzione dei varchi, con contratti stabili. La selezione riguarda specificamente candidati appartenenti a categorie protette e si svolgerà presso la sede dell’Ente Autonomo Volturno. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata.