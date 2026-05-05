L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove critiche al Papa, accusandolo di mettere in pericolo molti cattolici. La sua dichiarazione si rivolge specificamente al pontefice Leone XIV, alimentando nuovamente le tensioni tra le parti. La frase, pronunciata di recente, ha suscitato reazioni e riacceso il dibattito pubblico su questa disputa. La vicenda si inserisce in un contesto di continui scambi di accuse tra le due figure.

L'ultima frase di Trump è destinata a riaccendere le polemiche. Il presidente degli Stati Uniti se l'è presa di nuovo con il pontefice Leone XIV. Ecco cosa ha detto all'emittente tv Salem News: " Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone ". Ed ha aggiunto: "Preferisce (il santo padre, ndr) parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa". Nulla di nuovo, concetti che aveva già espresso. Molti pensavano che fosse acqua passata, soprattutto visto che tra due giorni il segretario di Stato, Marco Rubio, in visita in Italia, sarà ricevuto anche dal pontefice, forse per provare a ricucire la "ferita".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo affondo di Trump contro il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici"

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