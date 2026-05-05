Nuovi incentivi per sostenere i mercati rionali comunali

La Regione Abruzzo ha approvato una delibera che stanzia contributi e agevolazioni per sostenere i mercati rionali comunali situati nelle città con più di 15 mila abitanti. La decisione mira a valorizzare e rilanciare questi mercati, coinvolgendo le amministrazioni locali nella gestione e nello sviluppo delle aree dedicate alla vendita di prodotti. La giunta regionale ha approvato ufficialmente il documento, annunciando l'iniziativa.

Nuovi incentivi per sostenere e valorizzare i mercati rionali comunali dalla Regione Abruzzo. La giunta regionale ha approvato infatti un documento che prevede contributi e agevolazioni per rilanciare i mercati delle città che contano più di 15 mila abitantiLa delibera arriva dall’assessore alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Napoli rinasce: 800mila euro per rivoluzionare 9 mercati rionaliLa Giunta Comunale di Napoli approva nove progetti di riqualificazione per mercati rionali La Giunta Comunale di Napoli ha approvato nove progetti di... Mercati rionali a Lecco: al via la sperimentazione a Chiuso e GermanedoApprovata la delibera di giunta: ogni lunedì mattina in via Don Morazzone, ogni martedì mattina in via Dalmazia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Incentivi turismo 2026: 109 milioni per riqualificazione ed efficienza energetica; Via libera al bonus lavoro: incentive per chi assume e salario giusto. Nuovi incentivi al lavoro 2026: tutte le novità del decreto 1° maggioScopri i nuovi incentivi lavoro 2026: bonus donne, giovani e ZES, con esoneri contributivi e misure per favorire l’occupazione stabile. trend-online.com Nuovi incentivi lavoro 2026: approvati bonus donne e giovani 2.0Approvati i nuovi incentivi lavoro 2026 nel Decreto 1° maggio. Bonus fino a 800 euro per donne, giovani e ZES. Novità sulla conciliazione vita-lavoro ... quotidianodiragusa.it Nuovi incentivi per gli enti del Terzo settore, che assumeranno a tempo indeterminato persone con disabilità fino a 35 anni - facebook.com facebook Bonus lavoro 2.0 per donne, giovani e ZES: sbloccati nuovi incentivi per le assunzioni Info e requisiti nel primo commento x.com