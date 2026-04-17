Polizia locale la Regione accelera | nuovi nuclei specialistici in arrivo anche nei piccoli Comuni

Durante il primo convegno della Polizia locale nel Friuli Venezia Giulia, l’assessore regionale alle Autonomie locali ha annunciato l’avvio di nuovi nuclei specialistici, anche nei piccoli Comuni. La Regione ha deciso di accelerare questa riorganizzazione per rafforzare la presenza e le competenze delle forze di polizia sul territorio. L’evento si svolge a Lignano Sabbiadoro, coinvolgendo operatori e rappresentanti delle amministrazioni locali.

“La sicurezza è una priorità concreta”. Con queste parole l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha aperto il suo intervento al primo Convegno della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia, in corso a Lignano Sabbiadoro. Nel suo intervento, Roberti ha rivendicato il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Lombardia, nuova Polizia Locale: tra Street Tutor e nuclei specialiL’assessore alla Sicurezza Santo Canale ha illustrato, mercoledì 8 aprile, le nuove linee guida per la Polizia Locale durante un’audizione della... Monitorano anche la qualità dell'aria, nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali 'smart'Poste Italiane spiega che "permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato" In tre... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Città di Castellanza : Polizia Locale: nuovo automezzo grazie al bando Più strada meno impatto; Polizia locale, Canale in Regione: Avanti con lo Street Tutor; Associazioni combattentistiche, bando 2026 di Regione Lombardia; Edilizia residenziale pubblica. Da Comune e Aler 73 alloggi pubblici per gli agenti della Polizia locale di Milano, bando online. Lignano capitale della sicurezza: al via il primo convegno regionale della Polizia LocaleA Lignano Sabbiadoro il primo convegno regionale di formazione per la Polizia Locale tra sicurezza e aggiornamento. nordest24.it Polizia locale, la Regione FVG rilancia su formazione e nuclei specialisticiA Lignano il primo convegno regionale: focus su nuove norme, aggiornamento professionale e supporto ai piccoli Comuni. nordest24.it La Polizia locale di Trento compie 225 anni. Nel 2025 ha risposto a quasi 35mila richieste di intervento. facebook