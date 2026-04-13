Maxi intervento Aca | chiuso il primo dei 13 lavori previsti in nottata inizia la reimmissione dell' acqua nelle reti

Nella giornata di lunedì 13 aprile, i tecnici dell'Aca hanno completato il primo dei tredici interventi previsti nel maxi progetto di lavori. Questa fase ha riguardato la chiusura di un cantiere, mentre nella notte è iniziata la reimmissione dell’acqua nelle reti. Le operazioni fanno parte di un intervento complessivo volto a migliorare le infrastrutture idriche della zona.

È stato chiuso il primo cantiere del maxi intervento eseguito dai tecnici dell'Aca nella giornata di lunedì 13 aprile. Alle ore 16, l'azienda comunica che l'attività sta avanzando regolarmente ed è stato completato il primo dei 13 interventi previsti. Le lavorazioni di media complessità.🔗 Leggi su Chietitoday.it Chiuso il primo dei 13 cantieri dell'Aca, per la tarda serata il completamento di quelli più articolatiÈ stato chiuso il primo cantiere dell'Aca per l'intervento in corso sull'acquedotto Giardino. Iniziato il maxi intervento dell'Aca: circa 250 mila persone senz'acquaÈ iniziato questa mattina alle 6 il maxi intervento dell'Aca sulla condotta adduttrice “Giardino”: circa 250 mila abitanti in 19 comuni resteranno...