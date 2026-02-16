Il bar di viale Bologna baciato dalla fortuna maxi colpo con il 10eLotto | ricca vincita a cinque cifre E non è la prima del 2026

Il Bar Caffè Rivalta di viale Bologna ha ottenuto una grande vittoria grazie al 10eLotto. La fortuna ha colpito un cliente venerdì scorso, che ha portato a casa oltre 90 mila euro. Questo bar ha già visto vincite importanti in passato, ma questa è una delle più alte del 2026. Un dettaglio concreto: il fortunato ha giocato una semplice schedina da pochi euro.

Il “7 Extra” è una delle modalità di vincita più rilevanti del 10eLotto, spesso protagonista di premi di importo consistente Il Bar Caffè Rivalta di viale Bologna baciato dalla Dea Bendata. Già protagonista in passato di importanti vincite, la Signora fortuna ha regalato venerdì scorso al fortunato scommettitore una vincita da poco più di 90 mila euro, precisamente 90.045 euro, al 10eLotto grazie ad un “7 Extra”. “È un cliente che passa ogni tanto - racconta Kabali Adriatik, il titolare del punto vendita dove è stata centrata la vincita -. Non è del posto, viene saltuariamente e gioca schedine, anche sistemi al Superenalotto”.🔗 Leggi su Forlitoday.it Ad un numero dal colpo milionario, vincita a cinque cifre dopo Natale: doppio "5" al Superenalotto nella stessa tabaccheria A Forlimpopoli, una tabaccheria ha registrato due vincite da cinque cifre al Superenalotto, incluso un colpo milionario dopo Natale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il bar di viale Bologna baciato dalla fortuna, maxi colpo con il 10eLotto: ricca vincita a cinque cifre. E non è la prima del 2026; Ex bar-ristorante di proprietà comunale finisce all’asta, ecco quanto ci vuole per comprarlo; Rissa in viale Trento, bottiglie in mano e paura tra i passanti: un bar chiude per timore; Il miglior barista al rush finale. Ultima classifica prima della volata. In testa ancora Vincenza del ‘Viale’. Il bar di viale Bologna baciato dalla fortuna, maxi colpo con il 10eLotto: ricca vincita a cinque cifre. E non è la prima del 2026Il 7 Extra è una delle modalità di vincita più rilevanti del 10eLotto, spesso protagonista di premi di importo consistente ... forlitoday.it Le pattuglie impegnate al Macrolotto 0, viale Vittorio Veneto e via Bologna zona San Martino ma anche nelle aree di San Giorgio a Colonica e Tavola. Sono stati fermati anche vari veicoli che circolavano con fermo fiscale - facebook.com facebook