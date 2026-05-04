La Nuova Sondrio è promossa nel campionato regionale Under 16

La Nuova Sondrio ha ottenuto la promozione nel campionato regionale Under 16 per la stagione 2026-2027, vincendo la partita di playoff contro la Vibe Ronchese. La sfida si è svolta domenica sul campo sintetico della Castellina, segnando la conclusione del confronto. La vittoria consente alla squadra di accedere alla competizione regionale, con l’atto finale disputato in quella giornata.

La Nuova Sondrio conquista l’accesso al campionato regionale Allievi Under 16 per la stagione 2026-2027: questo l’esito della sfida di playoff disputatasi contro la Vibe Ronchese e che ha vissuto, domenica sul campo sintetico della Castellina, il suo atto conclusivo.La partitaI ragazzi guidati da.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Tennistavolo Campionato regionale D3. Apuania promossa: "Lo spirito di squadra ha portato al risultato»Arriva all’ultima giornata della stagione regolare, la promozione della squadra dell’Apuania Tennistavolo nel campionato regionale di D3 (nella foto).

Insulti alla nuova comandante della Polizia locale nel Napoletano: “Promossa perché bona”, c’è la denunciaOffese sessiste alla neo-Comandante della Polizia Locale del Comune di Camposano, in provincia di Napoli: "Qui pelo ci cova".

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nuova Sondrio, segna anche il portiere, ma non basta: è retrocessione in Eccellenza; Nuova Sondrio Calcio, goleada amara: 5-1 alla Real Calepina, ma è retrocessione; Scheda squadra Nuova Sondrio; Nuova Sondrio calcio: weekend decisivo per l’Under 16, tornei e camp estivi 2026.

Nuova Sondrio, cala il sipario nel peggiore dei modi: cinquina della Folgore CarateseConclusione amara di un campionato amaro. La Nuova Sondrio Calcio già retrocessa scivola con un netto1-5 sul campo della neopromossa capolista Folgore Caratese e archivia la stagione penultima con 31 ... valtellinanews.it

Nuova Sondrio Under 16 ai regionali: sconfitta indolore con la Vibe Ronchese, stagione da protagonistiPlayoff giovanili Sondrio: biancazzurri qualificati grazie al 5-1 dell’andata. Tutti i risultati del settore giovanile ... radiotsn.tv

Nuova Sondrio Under 16 ai regionali: sconfitta indolore con la Vibe Ronchese, stagione da protagonisti #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook